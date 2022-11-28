JAC раскрыл российские комплектации кроссовера JS6

В преддверии скорого российского дебюта JAC JS6 официальный сайт марки раскрыл подробности об оснащении кроссовера

Пожалуй, для начала надо разобраться с набором агрегатов. Итак, в Россию автомобиль приедет с единственным полуторалитровым турбомотором, который развивает 174 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с вариатором или механической трансмиссией. Тип привода – только передний.

Что касается оснащения, то базовая версия «Comfort» включает в себя галогеновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, бесключевой доступ, электропривод всех стёкол, отделку из кожзама, передние сиденья с обогревом и механической регулировкой по четырём направлениям, кондиционер, два 12,3-дюймовых дисплея для приборов и мультимедиа, аудиосистему с шестью динамиками, Bluetooth и USB, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, четыре задних датчика парковки, камеру заднего вида.