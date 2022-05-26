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26 май 2022

JAC S4 стал поступать к российским дилерам

JAC S4 стал поступать к российским дилерам

Сразу несколько отечественных СМИ распространили фотографии площадки дилерского  центра, где запечатлен новенький кроссовер JAC S4

Мы обратились за комментарием в пресс-службу бренда, где нам пояснили, что поставки машин в Россию еще не начались - на данный момент идет проработка логистических механизмов, а запечатленный автомобиль принадлежит офису марки JAC.

Нам также подтвердили, что все машины будут поставляться в Россию из Китая. Что касается агрегатов, то предположительно кроссовер для России получит полуторалитровый турбомотор мощностью в 136 лошадиных сил, который будет работать в паре с вариатором или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также клиентам предложат 1,6-литровый атмосферник с отдачей 109 лошадиных сил. Такой мотор будет работать исключительно с механикой. Привод — только передний.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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