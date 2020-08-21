JAC сертифицировал в России электрический хэтчбек

Китайский JAC Motors еще в августе 2018-го на Международном автосалоне в Москве объявил о планах привезти в Россию электрический кросс-хэтч iEV7S. Весной 2020-го компания подтвердила, что в текущем году модель пройдет сертификацию. Свершилось

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет компании продавать машину в России. Согласно документу известно, что вес электромобиля в снаряженном состоянии — 1535 кг, под его полом установлена батарея компании Sinoev Technologies, состоящая из 4032 элементов, ее масса — 320 кг, рабочее напряжение — 346 В.

Запас хода электромобиля достигает 300 километров по циклу NEDC, в движение iEV7S будет приводить 116-сильный синхронный электромотор производства DY Power Technology с жидкостной системой охлаждения. От бытовой розетки машина заряжается за 12 часов. Блок-преобразователь для зарядки мощностью 6,6 КВт позволяет полностью зарядить аккумулятор от трехфазной станции 220В за 7 часов. С места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 11 секунд. Максимальная скорость iEV7S ограничена на уровне 130 км/ч.