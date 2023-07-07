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7 июл 2023

JAC T6 появится в России

JAC T6 появится в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская автомобильная компания JAC планирует наладить сборку пикапов JAC T6 в России

Первая пробная партия из 50 экземпляров будет собрана уже в этом месяце. На данный момент не ясно, на каком именно заводе будет реализована сборка и под каким брендом будет продаваться новинка.

Напомним, что пикап JAC T6 появился на российском рынке почти 4 года назад, обратив на себя внимание достаточно низкой ценой. Однако большую популярность у российского покупателя так и не получил. JAC T6 комплектуется двухлитровыми турбочетверками: дизельной (136 л.с.) и бензиновой (177 л.с.). Оба агрегата работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод - полный, подключаемый по схеме part-time.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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