Электромобили JAC оказались смертельными

Латиноамериканская исследовательская ассоциация изучения автомобильной безопасности Latin NCAP провела краш-тест электрического кроссовера JAC E10x, который недавно вышел на местный рынок. Оставить это событие можно было бы без внимания, если не результаты

Казалось, компактный пятидверный «хэтч» неплохо оснащен – две подушки в базе (опционально – четыре). ABS и ESP тоже имеются в наличии. Впрочем, модель по итогам испытания заработала 0 звезд из 5 возможных! Что стало причиной такой низкой оценки?

Во-первых, у автомобиля отсутствует комплекс превентивной безопасности - недоступны ни автоматическое экстренное торможение, ни мониторинг «слепых» зон. Это уже серьезно снизило баллы. Во-вторых, все удары показали серьезную деформацию кузова и высокий риск травм для водителя и пассажиров.

Последний же пункт оказался критическим - в JAC E10x нет системы автоматического аварийного отключения питания — это таит в себе смертельную опасность для пассажиров, поскольку грозит возгоранием автомобиля при повреждении аккумуляторного отсека. При этом бортовой компьютер машины показывал ложные сведения о том, что питание отключено.

