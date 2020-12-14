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14 дек 2020

Китайский JAC готовит новую премьеру для России

Китайский JAC готовит новую премьеру для России

На российский рынок выходит лифтбэк J7. Дата презентации назначена уже на завтрашний день

С какой силовой установкой к нам приедет J7? С одной – полуторалитровым мотором на 136 лошадиных сил. Мотор будет работать совместно с механической трансмиссией или вариатором. Сборка автомобиля будет налажена в Казахстане.

Некая техническая скудность компенсируется щедрым оснащением. Уже в базе машина оснащена диодной оптикой, кондиционером и парктрониками.  Также водителю будут доступны некоторые водительские ассистенты. Старшая версия будет щеголять люком в крыше, камерой заднего вида, раздельным климатом и круиз-контролем.  Неким ультимативным решением станет версия Luxury, которая оснащается боковыми подушками безопасности, климатической установкой и мультимедийным центром, за звуковое оснащение которого ответят шесть динамиков.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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