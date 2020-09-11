Китайский JAC назвал дату дебюта «самого доступного электрокара в России»

Компания JAC Motors проведет 22 сентября российскую премьеру компактного хэтчбека iEV7S с запасом хода 280 километров

Длина хэтчбека составляет 4135 мм, ширина — 1750 мм, а высота — 1560 мм, а размер колесной базы равен 2490 миллиметрам. JAC iEV7S укомплектован синхронным электромотором с максимальной отдачей 115 л. с. и 270 Нм крутящего момента. Автомобиль способен разгоняться с места до 100 км/ч за 12 с, а его максимальная скорость — 130 км в час.

Комплект батарей на 39 кВт-ч с жидкостным охлаждением позволяет преодолеть на одном заряде до 280 километров. При помощи специальной системы быстрой зарядки пополнить запас аккумуляторов можно за один час, а при использовании обычной бытовой розетки процесс займет около 12 часов.