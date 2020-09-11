Автомобильный портал Motorpage
11 сен 2020

Китайский JAC назвал дату дебюта «самого доступного электрокара в России»

Китайский JAC назвал дату дебюта «самого доступного электрокара в России»

Компания JAC Motors проведет 22 сентября российскую премьеру компактного хэтчбека iEV7S с запасом хода 280 километров

Длина хэтчбека составляет 4135 мм, ширина — 1750 мм, а высота — 1560 мм, а размер колесной базы равен 2490 миллиметрам. JAC iEV7S укомплектован синхронным электромотором с максимальной отдачей 115 л. с. и 270 Нм крутящего момента. Автомобиль способен разгоняться с места до 100 км/ч за 12 с, а его максимальная скорость — 130 км в час.

Комплект батарей на 39 кВт-ч с жидкостным охлаждением позволяет преодолеть на одном заряде до 280 километров. При помощи специальной системы быстрой зарядки пополнить запас аккумуляторов можно за один час, а при использовании обычной бытовой розетки процесс займет около 12 часов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
JAC iEV7S (2021)

JAC сертифицировал в России электрический хэтчбек

21 августа 2020
JAC iEV7S

В JAC раскрыли подробности о новом электромобиле iEV7S

16 июля 2020
JAC Sunray

В России будут продавать конкурента ГАЗели от JAC

14 июля 2020
JAC iEV7S

Китайский JAC привезёт в Россию электромобиль

04 июня 2020
JAC S7

Jac J7 приедет в Россию осенью

28 апреля 2020
JAC S7

В Россию приедет очень крупный JAC

24 декабря 2019

 Новости JAC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Seltos - kia seltos 2020 во-первых, он просто красив Тест драйв
11 сентября 2020

KIA Seltos
"Во-первых, он просто красив"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 опытный турист
Тест драйв
09 сентября 2020

Skoda Karoq
"Опытный турист"
Renault Logan Stepway - renault logan stepway 2018 первый парень на деревне: renault logan stepway стал таковым в хорошем смысле
Тест драйв
07 сентября 2020

Renault Logan Stepway
"Первый парень на деревне: Renault Logan Stepway стал таковым в хорошем смысле"
Mitsubishi Outlander - жажда путешествий
Автопутешествия
28 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Жажда путешествий"

Написано новостей:

2 6 6 3 8