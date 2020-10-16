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16 окт 2020

Лифтбек JAC J7 прошел российскую сертификацию

Лифтбек JAC J7 прошел российскую сертификацию
Автор фото: фирма-производитель

Китайский лифтбек D-класса JAC J7 готов к дебюту в России. Автомобиль уже прошел официальную сертификацию

Между тем, на сайте Росстандарта соответствующие документы пока не опубликованы и выводы о грядущем старте продаж можно пока делать лишь на основе копии документа, попавшей в распоряжение ресурса «Китайские автомобили». Эти данные свидетельствуют, что с технической точки зрения лифтбеки для России будут немного отличаться от китайских по спецификации: бензиновый 1,5-литровый турбомотор, однако мощность его не 150 л.с., как в Поднебесной, а лишь 136 л.с. при крутящем моменте в 200 Нм.

Трансмиссия — на выбор: 5-ступенчатая механика или вариатор. Оба варианта приводят во вращение колеса передней оси. В этом свете примечательным выглядит тот факт, что подвеска всех колес независимая; передняя МакФерсон, задняя на поперечных рычагах. Тормоза всех колес дисковые, стояночный тормоз — электромеханический. Рулевое управление — с электроусилителем. Настраивать шасси помогала известная европейская компания Magna.

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За рулем

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