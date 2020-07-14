В России будут продавать конкурента ГАЗели от JAC

В России сертифицирован потенциальный конкурент нижегородской ГАЗели — китайский JAC Sunray. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель размещено в открытой базе Росстандарта

JAC Sunray — легкий коммерческий автомобиль с полукапотной компоновкой, несущим кузовом и задним приводом. Его экстерьер напоминает Mercedes-Benz Sprinter поколения BR 907 / 910, но это обманчивое впечатление — между ними нет ни одной общей детали. Sunray сертифицирован в РФ с цельнометаллическими грузопассажирским и пассажирским кузовами с различными компоновками салона — от 10 до 16 мест. Для автомобиля заявлен только один двигатель — турбодизель объемом 2,8 л и мощностью 149,5 л.с. Экологический класс — Евро-5. Коробка передач — механическая 6-ступенчатая.

Интересно, что сертифицировала эту модель не сама компания JAC Motors, а ее партнер из Казахстана — «СарыаркаАвтоПром». На ее мощностях в Кустанае ведется сборка этой модели из китайских машинокомплектов.