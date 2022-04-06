В России сертифицировали новый JAC S6

Точные сроки появления кроссовера на нашем рынке не уточняются, однако, ранее проходила информация о том, что российская премьера должна состояться летом

Согласно документам, кроссовер приедет к нам в переднеприводном исполнении с единственным полуторалитровым турбо-мотором, мощность которого составляет 174 лошадиные силы. Отметим, что для нашего рынка двигатель слегка «задушили», так как в Китае он развивает на десять лошадей больше. Снижение мощности объяснить сложно, его можно было бы понять, если мотор дефорсировали до 150 лошадиных сил (чтобы уместить его под сниженную налоговую ставку), но разница в десять лошадиных сил выглядит несколько странной. Отметим, что двигател может работать в паре с шестиступенчатой механикой или шестиступенчатым роботом. К слову, обе коробки производятся австрийской фирмой Punch.

Также в планах китайцев привести в Россию кроссовер JAC S4. Сборку машин для нашего рынка наладят в Казахстане. Ожидается, что S4 можно будет купить с атмосферным 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью в 106 лошадиных сил. Агрегат будет работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.