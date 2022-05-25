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25 май 2022

В Россию едет JAC Sunray

В Россию едет JAC Sunray

В конце лета в России запустят продажи цельнометаллического фургона JAC Sunray. Об этом заявили представители компании на одной из промышленных выставок

Надо сказать, что со временем автомобиль разовьется в полноценное семейство – будут и грузопассажирские версии, и полноценные микроавтобусы.  Есть вероятность, что к нам будут поставлять и машины с грузовыми платформами. Короче говоря, в JAC хотят создать полноценного конкурента ГАЗель Next.

К сожалению, на сегодняшний день неизвестно с какими именно агрегатами Sunray приедет в Россию.  Напомним, в Казахстане (а именно оттуда к нам планируют завозить автомобили) фургон оснащается 152-сильным 2.7-литровым дизельным двигателем, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Китайские автомобили

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