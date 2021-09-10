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10 сен 2021

В Россию едет обновленный Jac S3

В Россию едет обновленный Jac S3
Автор фото: фирма-производитель

Китайский кроссовер будет доступен на нашем рынке с двумя вариантами двигателей и трансмиссий

Как сообщает портал «Китайские автомобили», под капотом Jac S3 расположится атмосферный полуторалитровый мотор с мощностью в 115 лошадиных сил. Альтернативой ему станет текущий 109-сильный двигатель 1.6. Что касается трансмиссий, то оба мотора будут сочетаться либо с вариатором, либо с 5-ступенчатой механикой. Полного привода не будет – машины будут предлагаться лишь в моноприводном варианте.

Зато оснащение будет сравнительно богатым. Уже в базе кроссовер получит подогревы передних сидений, мультимедийную систему с 10-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple Carplay.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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