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24 дек 2019

В Россию приедет очень крупный JAC

В Россию приедет очень крупный JAC
Автор фото: фирма-производитель

Компания объявила о начале сертификации вседорожника JAC S7, который станет флагманом марки

Что касается внешности и габаритов, то  новинка оказывается чуть компактнее, чем, скажем, Toyota Highlander или, представленный недавно, семиместный GAC GS8. Любопытно, что в компании заявляют, например, о рекордном для сегмента объеме багажника. Что касается силовых установок, то,  отечественным покупателям JAC S7 дадут возможность выбора между двумя моторами и двумя типами коробки передач. Роль базового двигателя будет играть полуторалитровый турбированный агрегат с отдачей в 174 л.с. и 250 Нм, старший мотор при объеме в 2,0 л развивает 190 л.с. и 300 Нм. Коробки – шестиступенчатые механика и робот с "мокрыми" сцеплениями

Любопытно, что полного привода у JAC S7 нет. Стоит отметить, что GAC GS8, к примеру, лишен компактного двигателя (оснащается только двухлитровым с аналогичными показателями), вместо робота у него автомат, а система полного привода устанавливается опционально. Между тем, в оснащении  JAC S7 уже заявлены в зависимости от комплектации бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, мультимедийная система с сенсорным монитором и 12,3-дюймовый дисплей вместо приборной панели, панорамное остекление, проекционный дисплей, брендовая акустика, набор водительских ассистентов и так далее.

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