Chery вывела на китайский рынок новый гибридный кроссовер с запасом хода в 1100 км

Китайская марка Jetour, входящая в концерн Chery, запустила продажи нового гибридного кроссовера под названием Shanhai L9. Автомобиль в Китае оценивается от 166 900 юаней (примерно 2 085 000 рублей)

Автомобиль получил оригинальный дизайн с узкой U-образной светодиодной оптикой, крупной решеткой радиатора с рисунком в виде ромбов и массивными бамперами. Внутри устанавливается 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровая “приборка” диагональю 10,25 дюймов. Салон имеет 7-местную компоновку сидений. Габариты автомобиля: 4862/1925/1784 мм., колесная база - 2850 мм.

Shanhai L9 оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента, а также один электродвигатель на 270 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 7,8 с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 19,43 кВт*ч. Максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1100 км (на электротяге до 108 км). Отмечается, что зарядить аккумулятор с 20% до 80% можно за 25 минут.