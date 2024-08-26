Автомобильный портал Motorpage
26 авг 2024

Гибридный кроссовер Jetour Shanhai L6 выходит на рынок

Гибридный кроссовер Jetour Shanhai L6 выходит на рынок
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Jetour начала продажи гибридного кроссовера Shanhai L6. Это соплатформенник хорошо известному в России Jetour Dashing. На родине автомобиль оценивается от 123 900 юаней, что примерно эквивалентно 1 460 000 рублей

Shanhai L6 отличается оригинальным дизайном и не похож на братский Dashing. Здесь иная оптика, решётка радиатора и бампера. Сзади установлен единый блок огней по всей ширине кузова. Точные габариты: 4630/1910/1684 мм., при колесной базе в 2720 мм. Это на 40 мм длиннее и на 10 мм шире, чем Dashing. Внутри установлен 12,8-дюймовый центральный экран мультимедийной системы и 9,2-дюймовая “приборка”. Разница с Dashing здесь заключается только в оформлении центрального тоннеля, где располагается беспроводная зарядка. 

Приводится в движение Shanhai L6 гибридной силовой установкой C-DM, которая включает 1,5 литровый турбомотор мощностью 156 л.с. (220 Нм) и один электродвигатель на 204 л.с. (310 Нм). Емкость аккумулятора - 19,43 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 125 км по циклу CLTC.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Каким будет Jetour T1 для российского рынка?

15 июля 2024
Jetour Shanhai T5

Китайцы представили брутальный концепт внедорожник Jetour Shanhai T5

26 апреля 2024
Jetour Shanhai L7

Марка Jetour пополнила гибридное семейство Shanhai новым кроссовером L7

26 апреля 2024
Jetour X70 Plus

Jetour X70 Plus получил обновление. Ждем новинку в России

18 апреля 2024
Jetour Dashing (2023)

Jetour готовит два полноприводных кроссовера для России

19 марта 2024
Jetour T2

В Китае показали гибридный Jetour T2

13 марта 2024

 Новости Jetour

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2023) и снова про любовь Тест драйв
26 августа 2024

FAW Bestune B70
"И снова про любовь"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"
Hongqi H5 - hongqi h5 (2023) бизнес-класс по-китайски
Тест драйв
19 августа 2024

Hongqi H5
"Бизнес-класс по-китайски"
Amber A5 - amber a5 (2024) от a до я
Тест драйв
16 августа 2024

Amber A5
"От A до Я"

Написано новостей:

3 5 0 2 0