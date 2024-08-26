Гибридный кроссовер Jetour Shanhai L6 выходит на рынок

Китайская компания Jetour начала продажи гибридного кроссовера Shanhai L6. Это соплатформенник хорошо известному в России Jetour Dashing. На родине автомобиль оценивается от 123 900 юаней, что примерно эквивалентно 1 460 000 рублей

Shanhai L6 отличается оригинальным дизайном и не похож на братский Dashing. Здесь иная оптика, решётка радиатора и бампера. Сзади установлен единый блок огней по всей ширине кузова. Точные габариты: 4630/1910/1684 мм., при колесной базе в 2720 мм. Это на 40 мм длиннее и на 10 мм шире, чем Dashing. Внутри установлен 12,8-дюймовый центральный экран мультимедийной системы и 9,2-дюймовая “приборка”. Разница с Dashing здесь заключается только в оформлении центрального тоннеля, где располагается беспроводная зарядка.

Приводится в движение Shanhai L6 гибридной силовой установкой C-DM, которая включает 1,5 литровый турбомотор мощностью 156 л.с. (220 Нм) и один электродвигатель на 204 л.с. (310 Нм). Емкость аккумулятора - 19,43 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 125 км по циклу CLTC.