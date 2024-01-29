Автомобильный портал Motorpage
29 янв 2024

Jetour представила особую внедорожную версию Traveler

Jetour представила особую внедорожную версию Traveler
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Jetour представила внедорожную версию Traveler (в России известен как Jetour T2), которая будет выпущена в ограниченной серии под новым брендом JMK

Судя по презентации, марка JMK (Jetour Makers Kingdom) будет фокусироваться на автомобилях с “более модной, дерзкой и интересной” концепцией. Первой ее моделью станет модифицированный Traveler под названием Silver Dragon Wing. Ограниченная серия будет включать 3000 экземпляров. Стоимость начинается от 219 900 юаней (примерно 2 800 000 рублей).

Данная модификация получила массивный внедорожный обвес при этом часть его выполнена из металлических элементов. Появилась и дополнительная багажная платформа на крыше и ведущая к ней раздвижная лестница. Есть также защита задних фонарей, дополнительные внешние отсеки для хранения и 20 дюймовые колесные диски закрытого типа. Салон ничем не отличается от стандартной версии. 

Silver Dragon Wing оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотор мощностью 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Сочетается он с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя “мокрыми сцеплениями. Данная версия также отличается интеллектуальной системой полного привода XWD, которая распределяет крутящий момент на задние колеса в автоматическом режиме.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jetour T2

Каким будет кроссовер Jetour T2 для российского рынка

23 января 2024
Jetour T2

Теперь официально: Стало известно, когда Jetour T2 привезут в Россию

12 января 2024
Jetour Shanhai L6

Рассекречен салон нового Jetour Shanhai L6, который ждут в России

19 декабря 2023
Jetour Shanhai L9

Chery вывела на китайский рынок новый гибридный кроссовер с запасом хода в 1100 км

15 ноября 2023
Jetour X90 Plus (2024)

Jetour X90 Plus, официально представленый в России, получил обновление и выходит на родной рынок

10 ноября 2023
Jetour Shanhai L6

Представлен Jetour Shanhai L6

27 октября 2023

 Новости Jetour

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand - geely emgrand (2023) нелинейное уравнение Тест драйв
28 января 2024

Geely Emgrand
"Нелинейное уравнение"
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди
Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу
Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 3 0 9