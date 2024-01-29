Jetour представила особую внедорожную версию Traveler

Китайская компания Jetour представила внедорожную версию Traveler (в России известен как Jetour T2), которая будет выпущена в ограниченной серии под новым брендом JMK

Судя по презентации, марка JMK (Jetour Makers Kingdom) будет фокусироваться на автомобилях с “более модной, дерзкой и интересной” концепцией. Первой ее моделью станет модифицированный Traveler под названием Silver Dragon Wing. Ограниченная серия будет включать 3000 экземпляров. Стоимость начинается от 219 900 юаней (примерно 2 800 000 рублей).

Данная модификация получила массивный внедорожный обвес при этом часть его выполнена из металлических элементов. Появилась и дополнительная багажная платформа на крыше и ведущая к ней раздвижная лестница. Есть также защита задних фонарей, дополнительные внешние отсеки для хранения и 20 дюймовые колесные диски закрытого типа. Салон ничем не отличается от стандартной версии.

Silver Dragon Wing оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотор мощностью 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Сочетается он с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя “мокрыми сцеплениями. Данная версия также отличается интеллектуальной системой полного привода XWD, которая распределяет крутящий момент на задние колеса в автоматическом режиме.

