Автомобильный портал Motorpage
30 сен 2024

Jetour выводит на родной рынок новый кроссовер Shanhai L7

Jetour выводит на родной рынок новый кроссовер Shanhai L7
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Jetour пополняет свою линейку Shanhai новым кроссовером под индексом L7. Автомобиль получил гибридную силовую установку C-DM от Chery с запасом хода в 1300 км. Цены стартуют от 129 800 юаней (1 750 000 рублей)

Shanhai L7 выделяется узкой полосой светодиодной оптики, растянувшейся по всей ширине передней части и отсутствием решетки радиатора, которую заменил воздухозаборник на бампере. длина модели - 4749 мм., ширина - 1900 мм., высота - 1720 мм. и колесная база - 2745 мм. Внутри установлен кластер, соединяющий два 12,3-дюймовых экрана “приборки” и мультимедийной системы. Помимо этого, оснащение включает беспроводную зарядку, аудиосистему от Sony, интеллектуальный голосовой помощник и комплекс систем помощи водителю второго уровня.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента. ДВС работает в паре с электромотором на 271 л.с. и 395 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 19,43 кВт*с. Запас хода на электротяге - 120 км, а в гибридном режиме - 1300 км. Отмечается, что пополнить заряд батареи с 30 до 80% можно за 18 минут.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jetour Shanhai L6

Гибридный кроссовер Jetour Shanhai L6 выходит на рынок

26 августа 2024

Каким будет Jetour T1 для российского рынка?

15 июля 2024
Jetour Shanhai T5

Китайцы представили брутальный концепт внедорожник Jetour Shanhai T5

26 апреля 2024
Jetour Shanhai L7

Марка Jetour пополнила гибридное семейство Shanhai новым кроссовером L7

26 апреля 2024
Jetour X70 Plus

Jetour X70 Plus получил обновление. Ждем новинку в России

18 апреля 2024
Jetour Dashing (2023)

Jetour готовит два полноприводных кроссовера для России

19 марта 2024

 Новости Jetour

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 6 - ресурсный тест москвич 6 (2023) символ возрождения Тест драйв
30 сентября 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест Москвич 6: Символ возрождения"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) надежный партнер
Тест драйв
26 сентября 2024

Foton Tunland G7
"Надежный партнер"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) когда «китаец» меняет гражданство
Тест драйв
24 сентября 2024

Belgee X70
"Когда «китаец» меняет гражданство"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 4 5