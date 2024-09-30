Jetour выводит на родной рынок новый кроссовер Shanhai L7

Китайская компания Jetour пополняет свою линейку Shanhai новым кроссовером под индексом L7. Автомобиль получил гибридную силовую установку C-DM от Chery с запасом хода в 1300 км. Цены стартуют от 129 800 юаней (1 750 000 рублей)

Shanhai L7 выделяется узкой полосой светодиодной оптики, растянувшейся по всей ширине передней части и отсутствием решетки радиатора, которую заменил воздухозаборник на бампере. длина модели - 4749 мм., ширина - 1900 мм., высота - 1720 мм. и колесная база - 2745 мм. Внутри установлен кластер, соединяющий два 12,3-дюймовых экрана “приборки” и мультимедийной системы. Помимо этого, оснащение включает беспроводную зарядку, аудиосистему от Sony, интеллектуальный голосовой помощник и комплекс систем помощи водителю второго уровня.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента. ДВС работает в паре с электромотором на 271 л.с. и 395 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 19,43 кВт*с. Запас хода на электротяге - 120 км, а в гибридном режиме - 1300 км. Отмечается, что пополнить заряд батареи с 30 до 80% можно за 18 минут.