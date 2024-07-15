Каким будет Jetour T1 для российского рынка?

Новый гибридный кроссовер Jetour Shanhai T1 выйдет на родной рынок в IV квартале этого года и сразу после этого должен появиться в России. Китайский регулятор опубликовал некоторые данные о модели в преддверии дебюта.

Jetour T1 будет предложен как в виде традиционной версии с 1,5 или 2,0-литровыми моторами в зависимости от комплектации, так и как гибрид на основе 1,5-литрового ДВС. В первом случае мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом” и 8-ступенчатым “автоматом” соответственно. Гибридная модификация комплектуется двумя электромоторами. Заявленная суммарная мощность - 381 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Предполагается, что в России Jetour T1 получит все силовые установки, кроме базового 1,5-литрового двигателя.

Jetour T1 в иерархии марки будет располагаться перед T2. По дизайну оба кроссовера очень похожи, отличия касаются только передней части с чуть другой оптикой и решеткой радиатора. Габариты T1: 4706/1967/1845 мм., при колесной базе в 2810 мм. Отмечается, что углы въезда и съезда равны 27 и 25 градусам соответственно. Снаряженная масса - 1963 кг. Опционально автомобилю предложат установить панорамную крышу.