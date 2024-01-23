Каким будет кроссовер Jetour T2 для российского рынка

Компания Jetour продолжает делиться некоторыми подробностями касательно кроссовера T2, который официально дебютирует на российском рынке в марте этого года

В Китае данная модель известна под названием Jetour Traveler и по габаритам сопоставим с Tank 300: 4785/2006/1880 мм., колесная база - 2800 мм. Известны также некоторые внедорожные показатели: клиренс - 220 мм., угол въезда и съезда - 28 градусов, а глубина преодолеваемого брода - 700 мм.

Jetour T2 отличается брутальным дизайном, который подчеркивается квадратной формой кузова, массивными бамперами и прямоугольной решеткой радиатора, по центру которой расположился буквенный логотип компании, а также крестообразной светодиодной оптикой, состоящей из вертикальных и горизонтальных элементов. Салон имеет 5-местную компоновку сидений. На передней панели устанавливается 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая “приборка”. Имеются все современные функции, включая поддержку Apple Carplay и Android Auto.

Известно, что Jetour T2 на российском рынке будет предложен с 2,0-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 245 л.с. и 375 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 8,7 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод - полный. Средний расход - 9,3 л.

