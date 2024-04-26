Китайцы представили брутальный концепт внедорожник Jetour Shanhai T5

Марка Jetour представила в Пекине новый внедорожник под названием Shanhai T5. Пока это прототип, демонстрирующий только внешний дизайн модели. Компания обещает, что серийная версия выйдет на рынок не ранее 2025 года. Есть также слухи, что одним из потенциальных рынков станет Россия

T5 получил “квадратный” дизайн кузова с массивным внедорожным обвесом, грузовой платформой на крыше, а также стильной светодиодной оптикой, которая в форме арки обрамляет светящийся буквенный логотип бренда. Также автомобиль выделяется достаточно большим дорожным просветом, скрытыми дверными ручками, лестницей, ведущей на крышу, внедорожными колесами и боксом сбоку с различными инструментами.

Shanhai T5 будет оснащаться гибридной силовой установкой, но потенциально он может получить и полностью электрическую установку. Пока технические характеристики не разглашаются, но по некоторым данным, речь идет о связке 2,0-литрового ДВС и двух электромоторов. Суммарная мощность может составить 761 л.с. Компания обещает, что в гибридном режиме автомобиль сможет проехать до 1400 км.