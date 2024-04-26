Марка Jetour пополнила гибридное семейство Shanhai новым кроссовером L7

На Пекинском автосалоне состоялся дебют новой модели Jetour Shanhai L7. Это новый гибрид в семействе, куда входят похожие кроссоверы L9 и L6, а также гибридная модификация хорошо знакомого в России внедорожника T2

Как можно догадаться, L7 по габаритам встает между L9 и L6. Его точные размеры: 4760/1900/1720 мм., при колесной базе в 2720 мм. При этом речь идет о 5-местной версии. Также покупателям предложат L7 с 7-местным салоном, но габариты будут немного отличаться: 4785/1900/1720 мм., при колесной базе в 2745 мм.

Дизайн классический для современных китайских автомобилей. Особенно трудно будет отличить “семерку” от автомобилей марки LiXiang (Li Auto). Интерьер также не удивит. Тут есть единая панель “приборки” и мультимедийной системы, шайбы климат-контроля, стандартный мультифункциональный руль и минималистичный центральный тоннель с беспроводными зарядками.

Shanhai L7 приводится в движение гибридной силовой установкой C-DM, в составе которой один электродвигатель и 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. Другие технические характеристики пока не раскрываются. Но известно, что максимальная скорость составит 180 км/ч.

