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27 окт 2023

Представлен Jetour Shanhai L6

Представлен Jetour Shanhai L6
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Jetour, входящая в концерн Chery, представила новый кроссовер Shanhai L6, который ранее в виде концепта фигурировал под названием X-2

Пока подробностей об автомобиле мало. Согласно изображениям автомобиль получит оригинальный дизайн в брутальном стиле с массивными бамперами и узкой светодиодной оптикой. Изображенияй салона пока нет.

Известно, что автомобиль будет представлен в виде гибрида и электромобиля. В основе гибридной силовой установки будет лежать архитектура Chery Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 156 л.с. и одного электромотора. Предположительно максимальный запас хода в гибридном режиме может достигать 1400 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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