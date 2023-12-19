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19 дек 2023

Рассекречен салон нового Jetour Shanhai L6, который ждут в России

Рассекречен салон нового Jetour Shanhai L6, который ждут в России

В интернете были опубликованы первые шпионские изображения, демонстрирующие салон нового гибридного кроссовера Jetour Shanhai L6. Дебют автомобиля на китайском рынке намечен на следующий год. Также гибрид ждут и в России

На опубликованных изображениях можно заметить двух-спицевый мультируль, широкий центральный тоннель с двумя платформами для беспроводной зарядки смартфонов, широкий экран мультимедийной системы и спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой. Цифровую приборную панель разглядеть трудно, вероятно, все показатели будут выводиться на центральный экран “мультимедийки”.

Внешний облик новинки официально представили еще пару месяцев назад. Дизайн автомобиля основан на концепте Jetour X-2 и фактически от исходника отличается только обвесом и решеткой радиатора. Его главная отличительная особенность - P-образные светодиодные передние фары.

Подробностей о технических характеристиках нет. На данный момент известно, что автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, в основе которой лежит архитектура Chery Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л.с. и одним электромотором. Предположительно, максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1400 км.
 

При написании новости использовалась информация:
autohome

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