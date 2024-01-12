Теперь официально: Стало известно, когда Jetour T2 привезут в Россию

Китайская компания Jetour готовится к официальному дебюту внедорожника T2 в России. Ожидается, что продажи начнутся в первом квартале этого года

Таким образом, Jetour T2 станет четвертой моделью бренда в России после кроссоверов Dashing, X70 Plus и X90 Plus. На родине внедорожник (там он известен под названием Jetour Traveler) продается с октября 2023 года и доступен в 5 комплектация по стартовой цене в 139 900 юаней (примерно 1 730 000 рублей). Цены на российском рынке пока не объявлены.

Стандартная версия оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л.с и 290 Нм крутящего момента. Двигатель комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний. Версия подороже уже поинтереснее. Тут 2,0-литровая “турбочетверка” мощностью 254 л.с. и 390 Нм. Привод - полный. Более того, помимо “робота” для данной комплектации предложен и 8-ступенчатый “автомат”. Стоимость конечно же выше - 184 900 юаней (2 286 000 рублей).