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18 сен 2023

Стартовали продажи Kaiyi X3

Стартовали продажи Kaiyi X3
Автор фото: фирма-производитель

Китайский кроссовер Kaiyi X3, который собирается на российском заводе «Автотор», стал доступен для покупки. Цены начинаются от 2 117 650 рублей

Kaiyi X3 намерен создать серьезную конкуренцию «Москвич 3» (от 2 220 000 рублей). Базовая комплектация X3  оснащается светодиодными фарами, 7-дюймовой цифровой «приборкой», 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы, климат-контролем, круиз-контролем, задним парктроником, а также «зимним пакетом». По габаритам автомобиль сопоставим Chery Tiggo 4: 4400/1831/1653 мм., а колесная база - 2632 мм.

Kaiyi X3 комплектуется безальтернативной турбированной «четверкой» объемом 1,5 л. Мощность составит 113 л.с. и 143 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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