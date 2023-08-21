В Россию привезли кроссовер Kaiyi X3 Pro

Один из российских дилеров выставил на продажу новый кроссовер Kaiyi X3 Pro 2023 года выпуска. Автомобиль оценивается от 2 407 000 рублей

Отметим, что китайская компания Kaiyi в скором времени официально представит несколько моделей на российском рынке. Первыми из них станут кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro. Внешне автомобили отличаются только оформлением решетки радиатора и бамперов. X3 Pro, привезенный на российский рынок, оснащается камерой кругового обзора, системой бесключевого доступа, панорамной крышей, отделкой салона из экокожи, электрорегулировкой передний кресел, мультифункциональным рулевым колесом, климат-контролем и 17-дюймовыми колесными дисками.

Оба автомобиля в моторной гамме имеют 1,5 литровый турбомотор мощностью 116 л.с. и 143 Нм. X3 Pro также получил форсированную версию данного мотора мощностью 156 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Все моторы работают в паре с вариатором. Привод исключительно передний.