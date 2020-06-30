Koenigsegg анонсировала самый дорогой гиперкар

Шведская компания Koenigsegg намерена выпустить трековый гиперкар сверхмалым тиражом, сообщает The Supercar Blog. Он станет самой дорогой моделью в истории бренда

По данным The Supercar Blog, проект одобрен руководством Koenigsegg. Одно из его рабочих названий — LM, намекающее на Ле-Ман с его 24-часовым марафоном. В основу трекового автомобиля ляжет гиперкар Jesko с 1600-сильным двигателем V8 (1500 Нм) объёмом 5,0 л и двумя турбонагнетателями.

Силовой агрегат, скорее всего, останется без существенных доработок, поскольку его отдача и так находится по ту сторону добра и зла. Зато кузов получит развитое аэродинамическое оперение для увеличения прижимной силы, а интерьер, как это бывает с трековыми модификациями, наверняка избавится от всего лишнего, обзаведётся лёгкими гоночными креслами и специализированным оснащением.