Koenigsegg готовит премьеру

Для автосалона в Женеве концерн готовит уникальный спорткар - преемника модели Agera RS. Новинка будет легче, мощнее и быстрее предшественника. Кроме того, автомобиль будет построен в 125 экземплярах

Интересно, что у автомобиля нет своего собственного названия, а только кодовое имя – Ragnarok. Официальное имя марка раскроет в марте на презентации модели в Женеве. Впрочем, последние экземпляры Agera RS носили имена Thor и Väder, так что и новинка может получить название из скандинавской мифологии. Кстати, более половины всех запланированных к производству машин были раскуплены.

Технические параметры новинки до сих пор не известны. Так что к встрече "конца света", именно это значение несет в себе кодовое имя спорткара, заранее подготовиться не удастся. Единственное от чего можно оттолкнуться - это характеристики текущего гиперкара. Напомним, что Agera RS весит 1315 килограмм и оснащается 5-литровым турбированным V8 мощностью более 1300 л.с. Всё это позволило Koenigsegg заполучить рекорд скорости в 444,6 км/ч.