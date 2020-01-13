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13 янв 2020

Koenigsegg Mission 500 убьет Bugatti Chiron

Koenigsegg Mission 500 убьет Bugatti Chiron
Автор фото: фирма-производитель

На Женевском автосалоне будущей весной шведский производитель гиперкаров Koenigsegg покажет прототип Mission 500. Его цель - превзойти Bugatti Chiron

Издание TheSupercarBlog со ссылкой на свои источники сообщает, что рекордный гиперкар будет построен на базе Jesko. Не исключено, что это будет одна из модификаций двухдверки, с другим обвесом, модернизированным двигателем и перекалиброванным «роботом» Light Speed Transmission (LST) с восемью многодисковыми сцеплениями в масляной ванне. Впрочем, какие-либо подробности появятся только после презентации.

Интересно, что обычный  Koenigsegg Jesko оснащается 5,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями на керамических подшипниках и дополнительной системой подачи воздуха для устранения турболага. При использовании обычного топлива отдача агрегата составляет 1280 лошадиных сил, биоэтанола E85 — 1600 сил

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