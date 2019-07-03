Koenigsegg обиделись на аукцион

Компания Koenigsegg выступила с заявлением относительно аукциона Bonhams, на котором будет продан один из шести существующих суперкаров One:-1. Автомобиль оценили в 1,8-2,3 миллиона долларов, что сильно ударило по самолюбию производителя

Дело в том, что Koenigsegg One-1, о котором идет речь, был конфискован в числе прочих редких автомобилей у вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианга Манге, сына африканского диктатора Теодоро Обианга Нгема Мбасога. Что касается цен, то в 2015 году Koenigsegg One-1 стоил 2,8 миллиона долларов, а уже через год его цена взлетела до пяти миллионов. В прошлом году, за шведский суперкар просили уже семь миллионов долларов.

В связи с этим в Koenigsegg заявляют, что Bonhams назвал слишком низкую цену, которая «не соответствует рыночной стоимости этой модели». При этом в самой компании не уточняют, о какой стоимости идет речь, а настаивают на перерасчете оценки.