Koenigsegg привез в Женеву скорость

Точнее сказать, гиперкар Koenigsegg Jesko, максимальная скорость которого превышает отметку в 480 километров в час. Существует, правда, один маленький секрет, который и позволяет этому автомобилю быть таким быстрым. К слову, всего будет выпущено 125 экземпляров

Автомобиль укомплектовали существенно модернизированным пятилитровым наддувным агрегатом V8. Две новых турбины напрямую соединены с небольшим электрическим компрессором, нагнетающим воздух из специального 20-литрового карбонового резервуара. В компании отметили, что такая схема позволяет исключить задержку работы турбины на малых оборотах, а также обеспечивает максимальное давление наддува.

Гордость компании - собственная девятиступенчатая коробка передач LST с электронноуправляемым многодисковым сцеплением. По заявлению разработчиков, она может моментально переключиться напрямую с седьмой на первую передачу без ожидания синхронизации.

В чем же заключается секрет быстроты? Дело в том, что двигатель при потреблении бензина с октановым числом 95 развивает 1 280 л.с., однако при использовании топливной смеси E85 на основе этанола и бензина отдача возрастает до 1 600 л.с. и 1 500 Нм крутящего момента.