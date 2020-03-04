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4 мар 2020

В Koenigsegg представили автомобиль, который пойдет на рекорд

В Koenigsegg представили автомобиль, который пойдет на рекорд
Автор фото: фирма-производитель

Известный производитель спорткаров явил миру еще одну версию гиперкара Jesko. Она называется Absolut и разработана для достижения немыслимых скоростей

Динамические характеристики Jesko в компании пока не раскрывают. По слухам, до «сотни» он разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость тоже не известна. Но по слухам производитель намерен пробить отметку в 500 километров в час. Кстати, в движение Jesko Absolut приводит модернизированный твин-турбо V8 5.0. Мотор был доработан, и теперь его отдача возросла с 1600 до 1622 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента.

Любопытно, что «Абсолютный» Koenigsegg Jesko позиционируется как улучшенный, с точки зрения аэродинамики, обычный Jesko. Со слов производителя, гиперкар имеет сверхнизкий коэффициент лобового сопротивления для такого класса машин — всего 0,278 Cd — и для достижения такого показатели лишен любых выступающих элементов «оперения».

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