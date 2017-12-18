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18 дек 2017

Alpine начала производство купе А110

Alpine начала производство купе А110
Автор фото: фирма-производитель

На заводе компании Renault во французском Дьепе стартовало производство купе Alpine A110 — первой серийной модели легендарного бренда после его возрождения. В модернизацию производства Renault инвестировала 35 миллионов евро.

Купе Alpine A110 отличается множеством инновационных решений, включая полностью плоское днище, широкое применение алюминия, а также тщательно проработанную аэродинамику. Вес купе составляет всего 1080 килограммов.

Машина оснащается 1,8-литровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 252 л.с. Силовой агрегат создан в отделении RenaultSport на базе силового агрегата от хот-хэтча Renault Clio RS. Разгон до 100 км/ч у купе занимает 4,5 секунды.

Основным конкурентом Alpine A110 считается Porsche 718 Cayman. При этом, французская компания готовит и более мощную версию, оснащенную 300-сильным силовым агрегатом.

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При написании новости использовалась информация:
Renault

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