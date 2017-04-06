Специалисты Audi и Porsche будут совместно разрабатывать новую платформу для нового электромобиля, оснащенного технологиями автономного вождения

Первые модели на новой архитектуре должны появиться не позднее 2025 года. Однако, при этом Porsche максимально дистанцирует свой электромобиль от Audi, чтобы не создавать очередного клона. «Мы будем очень осторожными, чтобы сохранить дифференциацию между нашими брендами. Porsche остается Porsche и будет оставаться таким же в будущем», — заявил глава компании Оливер Блум.

В совместном заявлении компаний говорится о том, что в ближайшее время Porsche и Audi разработают дорожную карту сотрудничества. Его целью станет совместная разработка платформы, модулей и компонентов, которые должны быть готовы к 2025 году.

Вероятнее всего, первые совместные наработки будут использованы на серийной версии концепта Mission E, который должен появиться уже в 2020 году. Это будет 600-сильный электромобиль с запасом хода от одной зарядки в 500 километров.

Кроме того, совместная работа позволит Audi сократить собственные издержки при разработке новой платформы для больших моделей. Это будет модульная масштабированная платформа, которая будет использоваться как для производства легковых автомобилей, так и для кроссоверов.