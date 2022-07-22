АвтоВАЗ запускает производство новой Lada Vesta, но машин много не будет

АвтоВАЗ начнёт отгружать в дилерскую сеть новые Lada Vesta NG уже в ближайшие дни.

К сожалению, как сообщают СМИ, партия будет очень небольшой - на 700-800 машин. Такой скромный объем объясняется тем, что концерн будет распродавать машины, которые были созданы еще до остановки ижевского конвейера. Занятно, но если распределить все машины по дилерам поровну, то получится, что каждый из них получит по 2-3 машины.

В целом, машина до сих пор официально не рассекречена. Зато мы знаем, что в партии присутствуют Lada Vesta NG во всех типах кузова — это седан и универсал в стандартном и кросс-исполнениях.