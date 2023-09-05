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5 сен 2023

Цены на китайские автомобили выросли

Цены на китайские автомобили выросли
Автор фото: фирма-производитель

Стоимость китайских автомобилей продолжает расти. В начале месяца цены на автомобили увеличили 8 брендов. Некоторые компании просто подняли цену на авто, другие - уменьшили сумму скидок

Поднятие цен зафиксировано у Changan, FAW, Geely, Great Wall, Haval, JAC, Jetour, Voyah. Самая минимальная прибавка в 20 000 рублей наблюдается у автомобилей Changan Alsvin и Uni-K в максимальных комплектациях. Остальные модели прибавили от 35 до 250 тыс. рублей.

Абсолютным рекордсменом в поднятии цен стала компания Voyah. Кроссовер Free в версиях EV и EVR подорожал на 500 тыс. рублей. Теперь автомобиль оценивается от 7 990 000 рублей. Наибольшее подорожание зафиксировано у минивэна Dream. Гибридная версия прибавила в стоимости 1 млн. рублей, а электрическая - 1,3 млн. Сейчас автомобиль оценивается от 10 290 000 и 11 290 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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