Цены на китайские автомобили выросли

Стоимость китайских автомобилей продолжает расти. В начале месяца цены на автомобили увеличили 8 брендов. Некоторые компании просто подняли цену на авто, другие - уменьшили сумму скидок

Поднятие цен зафиксировано у Changan, FAW, Geely, Great Wall, Haval, JAC, Jetour, Voyah. Самая минимальная прибавка в 20 000 рублей наблюдается у автомобилей Changan Alsvin и Uni-K в максимальных комплектациях. Остальные модели прибавили от 35 до 250 тыс. рублей.

Абсолютным рекордсменом в поднятии цен стала компания Voyah. Кроссовер Free в версиях EV и EVR подорожал на 500 тыс. рублей. Теперь автомобиль оценивается от 7 990 000 рублей. Наибольшее подорожание зафиксировано у минивэна Dream. Гибридная версия прибавила в стоимости 1 млн. рублей, а электрическая - 1,3 млн. Сейчас автомобиль оценивается от 10 290 000 и 11 290 000 рублей.