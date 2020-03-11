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11 мар 2020

Чего больше всего боятся российские водители?

Чего больше всего боятся российские водители?

Больше половины российских водителей (58%) больше всего боятся угона своей машины. Об этом сообщает исследование, проведенное компанией «Delta Системы безопасности»

«Для более чем 3,5% респондентов угроза угона стала чуть ли не манией — они признались, что этот страх преследует их постоянно. Каждый пятый владелец машины (22%) видит сны, в которых ее угоняют. В отдельных случаях эти сны оказались вещими», — сообщают «РИА - Новости».

Интересно, что реакция на исчезновение бывает многогранной. Так,  большинство автомобилистов в случае пропажи машины сразу обращаются в полицию. На втором месте ответ «Попытался найти автомобиль в другом месте». Некоторые водители, если бы не обнаружили свою машину на привычном месте, позвонили бы друзьям и родственникам. Часть респондентов поначалу сочли исчезновение результатом работы эвакуаторов и прежде всего решили получить информацию у представителей соответствующих служб. Примечательно, что в пятерку популярных реакций вошла и такая: «Ругался, плакал, кричал, принимал алкоголь», — указывается в исследовании.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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