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15 ноя 2021

Ferrari Roma отдали на растерзания тюннерам из ателье Novitec

Ferrari Roma отдали на растерзания тюннерам из ателье Novitec
Автор фото: фирма-производитель

Они не подвели фанатов модели, нарастив ей мощность до семисот лошадиных сил, а заодно обновив экстерьер и салон.

Такая высокая мощность была достигнута путем замены выпускной магистрали  вместе с установкой вспомогательного электронного блока управления двигателем Novitec N-Tronic.  В результате мы имеем факт того, что первую сотню автомобиль разменивает за три секунды ровно,  а его максимальная скорость составляет 325 километров в час. Также специалисты поработали с подвеской, установив более короткие и жесткие пружины.

Что касается внешности, то  на автомобиль установили новый аэродинамический обвес, который включает в себя передний и задний спойлеры, диффузор и боковые «юбки».

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