Япония запретила экспорт в Россию большинства автомобилей

Правительство Японии одобрило новый пакет санкций против России, запрещающий экспорт автомобилей с моторами объемом больше 1,9 л., а также автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками. Ограничения вступят в силу 9 августа

Проблематика данного ограничения заключается в том, что большинство моделей японских автопроизводителей имеют моторы свыше 1,9 л. Под запрет попадают самые популярные на российском рынке модели: Toyota RAV4, Land Cruiser и Camry, Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi Outlander и Pajero, Honda CR-V и Mazda CX-5. Однако некоторые из этих автомобилей ввозятся по схеме параллельного импорта не из Японии, а через Китай. Не попадут под запрет такие модели как Toyota Corolla и Yaris, Honda Jazz и HR-V, Nissan Note и Micra, Mazda 3 и Suzuki Jimny.

Напомним, что в апреле 2022 года Япония ввела запрет на поставки автомобилей стоимостью выше 6 000 000 йен (3 915 000 рублей). Тогда запрет получилось обойти благодаря транзиту через Китай, но стоимость автомобиля из-за этого значительно повысилась. Учитывая, что с 1 августа в России повышается стоимость утильсбора, который существенно ударит по многокубаторным автомобилям, не ясно, будут ли российские дилеры ввозить автомобили в том же объеме.