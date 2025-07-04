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4 июл 2025

Минпромторг расширит скидки на автомобили, чтобы спасти рынок от обвала

Минпромторг расширит скидки на автомобили, чтобы спасти рынок от обвала
Автор фото: ru.freepik.com

Минпромторг России объявил о намерении увеличить размер скидок по государственным программам поддержки спроса на автомобили. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов, выступая в Совете Федерации. Мера направлена на стабилизацию рынка, где, по прогнозам, без вмешательства может произойти падение продаж до 40%

В рамках антикризисных шагов министерство полностью восстановит популярные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Эти инициативы позволят гражданам приобретать машины с дополнительными скидками, компенсируемыми государством.

По данным Минпромторга, за первые пять месяцев 2025 года продажи новых автомобилей в стране сократились на 28%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно сильно просел сегмент грузовиков (–52%) и автобусов (–53%). Легковые автомобили потеряли 26% объема, а легкие коммерческие машины – 17%. Рынок новых автомобилей российского производства также демонстрирует отрицательную динамику (реализовано 277 тысяч машин, что на 10% меньше, чем годом ранее).

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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