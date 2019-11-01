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1 ноя 2019

Новый Volkswagen Transporter будет маленьким

Новый Volkswagen Transporter будет маленьким

В 2020 году марка Volkswagen должна выпустить на рынок новое поколение модели Transporter под индексом Т7

Немецкое издание Autobild раскрыло подробности, касающиеся грядущей новинки. Главное новшество - Transporter T7 будет построен на легковой платформе MQB.  Здесь возникает одна загвоздка - легковая архитектура не подходит для коммерческого использования. Хотя эксперты из Autobild предполагают, что нынешний «Транспортёр» продолжит выпускаться, а «семёрка» займёт нишу минивэна Sharan.

Знаете, а эта идея имеет право на жизнь, особенно, когда она подкрепляется шпионскими фотографиями :на снимках Т7 действительно выглядит компактнее своего предшественника.  Отметим, что нынешнее поколение коммерческих «Фольксвагенов» носит индекс Т6 — это дальнейшее развитие поколения Т5 образца 2003 года. В этом году «шестёрка» пережила обновление (соответственно, индекс сменился на Т6.1), а значит, она действительно задержится на конвейере,  и эти факты опять же подтверждают версию Autobild.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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