Новый Volkswagen Transporter будет маленьким

В 2020 году марка Volkswagen должна выпустить на рынок новое поколение модели Transporter под индексом Т7

Немецкое издание Autobild раскрыло подробности, касающиеся грядущей новинки. Главное новшество - Transporter T7 будет построен на легковой платформе MQB. Здесь возникает одна загвоздка - легковая архитектура не подходит для коммерческого использования. Хотя эксперты из Autobild предполагают, что нынешний «Транспортёр» продолжит выпускаться, а «семёрка» займёт нишу минивэна Sharan.

Знаете, а эта идея имеет право на жизнь, особенно, когда она подкрепляется шпионскими фотографиями :на снимках Т7 действительно выглядит компактнее своего предшественника. Отметим, что нынешнее поколение коммерческих «Фольксвагенов» носит индекс Т6 — это дальнейшее развитие поколения Т5 образца 2003 года. В этом году «шестёрка» пережила обновление (соответственно, индекс сменился на Т6.1), а значит, она действительно задержится на конвейере, и эти факты опять же подтверждают версию Autobild.