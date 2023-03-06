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6 мар 2023

Очередной проект "солнцемобиля" провалился

Очередной проект "солнцемобиля" провалился

Практически сразу, как в современном обществе возник тренд на электромобили, стали возникать компании, которые занялись разработкой машин с солнечными батареями

Идея на первый взгляд великолепная - фактически, у электромобиля будет неиссякаемый источник энергии. К сожалению, большинство фирм так и не смогли представить товарных машин, ибо серьезные финансовые вложения приводили к банкротству. Да, прототипы нам демонстрировали не раз, но до серийного выпуска ни один из них не добрался.

А совсем недавно немецкий проект бюджетного электромобиля на солнечной батарее Sono Sion потерпел фиаско — стоящая за ним фирма Sono Motors сообщила об отсутствии средств для запуска машины в серию. Да, как мы и говорили выше, компания столкнулась с недостатком финансирования - чтобы поставить машину на конвейер (предсерийный образец готов и не раз демонстрировался журналистам), Sono Motors требуется около ста миллионов евро.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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