Производитель Гелендвагенов помогает британцам создать новый рамный внедорожник. Выяснилось, что партнерами по проекту выступает известнейшая компания Magna Steyr. Та самая, что производит легендарные «Гелики»

Ineos Automotive (автомобильное подразделение химического концерна, который финансирует весь проект) раскрыла, что Magna Steyr является ключевым инженерным партнером в проекте «Гренадёра» — ее специалисты разрабатывают силовую установку и шасси внедорожника. Magna-Steyr также будет отвечать за доведение конструкции до серийной кондиции и за внедрение ее в производство.

«Переход из стадии экспериментальной разработки в стадию серийного продукта — это важнейшая веха в эволюции Гренадера. […] Мы выбрали Magna-Steyr из-за ее богатого наследия и опыта в разработке полноприводных автомобилей», — заявил директор Ineos Automotive Дерк Хейлманн.

Уже известно , что Ineos Grenadier 4x4 планируют оснащать покупными моторами — 6-цилиндровыми бензиновыми и дизельными 3,0-литровыми «рядниками» от BMW. В качестве инженерного подрядчика в проект также вовлечена другая немецкая компания — MBTech из Штутгарта.