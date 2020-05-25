Renault хочет заменить Largus семиместным кроссовером

В 2021 году в модельной линейке Dacia, бюджетного бренда Renault, появится новый автомобиль — бюджетный семиместный кросс-универсал. Соответственно, такая машина должна стать идеологическим преемником Lada Largus, у которого уже есть подобная версия

Примечательно, что в европейском ассортименте новинка заменит не Largus (там это Dacia Logan MCV), а Dacia Lodgy. Stepway-версия такого автомобиля была представлена еще в 2014 году, однако все семейство Lodgy оказалось не слишком востребованным на европейском рынке.

По данным французского издания L`Argus, машина будет построена на слегка упрощенной версии платформы CMF-B, известной по новым Renault Clio и Renault Captur. На ней же построят и Logan третьего поколения.

Для кроссовера предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,0 и 1,3 литра, а также 1,5-литровый турбодизель dCi. Позже появится гибридная 140-сильная версия с двумя электромоторами. Обсуждается возможность создания полностью электрической версии на базе агрегатов от китайского Renault City K-ZE.