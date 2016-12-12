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12 дек 2016

Российские продажи BMW Group в ноябре выросли на 4,3 процента

Российские продажи BMW Group в ноябре выросли на 4,3 процента
Автор фото: фликр.ком

Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), BMW Group в ноябре текущего года продемонстрировала положительную динамику продаж на российском рынке.

Как указывается в отчете аналитиков АЕБ, в прошлом месяце объем продаж автомобилей немецкой группы компаний был зафиксирован на уровне 2 452 экземпляров, что на 4,3% больше, чем в ноябре 2015 года. По итогам одиннадцати месяцев на российском рынке было реализовано 26 400 автомобилей BMW Group. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, сократился на 0,8%. За отчетный период доля BMW Group на российском рынке выросла на 0,1 процентных пункта и составила 1,9%.

В структуре российских продаж BMW Group наибольшая доля (94,9%) приходится на автомобили основного бренда BMW. За месяц официальные дилеры немецкой компании в России сумели передать в руки своих клиентов 2 328 автомобилей, улучшив свой прошлогодний результат на 3,1%. В период с января по ноябрь россияне приобрели 25 169 немецких автомобилей – на 0,7% меньше по сравнению с АППГ.

Оставшиеся 5,1% продаж приходятся на автомобили британской компании MINI. В количественном выражении, объем продаж британских автомобилей в России составил 124 экземпляра – на 31,9% больше, чем в ноябре прошлого года. С начала года компания реализовала на российском рынке 1 231 автомобиль, падение в годовом отношении составило 1,9%.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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