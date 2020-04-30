Штраф за езду без пропуска — по всей стране

Депутаты бдят и предлагают внести в КоАП новые поправки, однако сторонников у такой идеи не слишком много

Камеры фото- и видеофиксации для наказания за езду за рулем без пропуска применяются пока только в Москве. Нарушителям приходит «письмо счастья» со штрафом в 5 тыс. руб. по статье 3.18.1 КоАП (нарушение режима повышенной готовности, проезд без пропуска). Постановление выносит Московская административная дорожная инспекция. Активно водителям стали приходить такие штрафы с 27 апреля. Регионы посматривают на Москву, поэтому Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки в КоАП РФ, а именно в новую статью 12.38 о введении штрафа в 5 тыс. руб. за управление автомобилем без специального разрешения во время режима «повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС», об этом стало известно «Коммерсанту». Если поправку примут, закон позволит штрафовать нарушителей режима самоизоляции дорожными камерами в автоматическом режиме по всей стране, как это уже делает Москва.

Между тем, депутат Лысаков уверен, что в Госдуме не пройдет предложение о всеобщем штрафе, ведь правила для водителя — это ПДД. Он должен иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто и ОСАГО, ни о каком пропуске в Правилах дорожного движения речи нет. Введенных ранее составов (статьи 20.6.1 и 6.3 КоАП) за нарушение режима повышенной готовности достаточно, а штрафы с камер незаконны, полагает он. Общественники вообще считают, что в период пандемии надо не ограничивать, а наоборот — стимулировать передвижение на личном транспорте, временно отменяя штрафы и плату за парковку. Это сейчас самый безопасный вид транспорта, а выходит, что людей таким образом загоняют в общественный транспорт, где они могут с большей вероятностью заболеть коронавирусом.