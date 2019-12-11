У пьяных водителей предполагается отнимать автомобили

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесли предложение конфисковать автомобили у водителей, которых повторно поймали за рулем в нетрезвом состоянии

Напомним, что изначально с предложением отбирать автомобили у нетрезвых водителей-рецидивистов выступили представители МВД России. Они внесли в правительство страны соответствующий документ, чтобы его закрепили на законодательном уровне.

Как сообщает ТАСС, 10 декабря идею поддержали и представители ГИБДД. Замглавы ведомства Владимир Кузин сказал, что предложение по изменению законодательства уже сформировано и оно должно «радикально изменить положение вещей». Сообщается, что сейчас рабочая группа готовит новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Его могут принять уже в следующем году, а в силу он вступит с 1 января 2021 года.