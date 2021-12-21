В Финляндии разобрались с Tesla при помощи взрыва

Один финский блогер решил взорвать свою Tesla Model S из-за дороговизны ее ремонта. К слову, Илон Маск смотрел на все действо изнутри

Расклад такой. Жил да был Туомас Катайнен – несколько лет назад он купил себе Tesla Model S. Первые пару тысяч километров он не мог не нарадоваться – электромобиль доставлял удовольствие своему владельцу каждый день. К сожалению, потом начались проблемы. В подробностях финский фанат электромоблей ситуацию не описывает, однако говорит, что порой электроника машины стала выдавать ошибки, а сам автомобиль отказывался двигаться. Отправившись на сервис, он узнал, что ему придется пережить серьезный ремонт стоимостью в двадцать тысяч долларов. Платить Катайнен не захотел и приговорил свой электрокар к уничтожению.

Посадив в машину ростовую куклу Илона Маска, гордый финн установил на кузов электрического седана несколько динамитных шашек и осуществил подрыв. По словам Катайнена, это были самые приятные ощущения от владения Model S, при этом он назвал себя «возможно, первым в мире, кто рискнул взорвать Tesla».