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21 дек 2021

В Финляндии разобрались с Tesla при помощи взрыва

В Финляндии разобрались с Tesla при помощи взрыва

Один финский блогер  решил взорвать свою Tesla Model S из-за дороговизны ее ремонта. К слову, Илон Маск смотрел на все действо изнутри

Расклад такой. Жил да был Туомас Катайнен – несколько лет назад он купил себе Tesla Model  S. Первые пару тысяч километров он не мог не нарадоваться – электромобиль доставлял удовольствие своему владельцу каждый день. К сожалению, потом начались проблемы.  В подробностях финский фанат электромоблей ситуацию не описывает, однако говорит, что  порой электроника машины стала выдавать ошибки, а сам автомобиль отказывался двигаться. Отправившись на сервис, он узнал, что ему  придется пережить серьезный ремонт стоимостью в двадцать тысяч долларов. Платить Катайнен не захотел и приговорил свой электрокар к уничтожению.

Посадив в машину ростовую куклу Илона Маска,  гордый финн установил на кузов электрического седана несколько динамитных шашек и осуществил подрыв. По словам Катайнена, это были самые приятные ощущения от владения Model S, при этом он назвал себя «возможно, первым в мире, кто рискнул взорвать Tesla».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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