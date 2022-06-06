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6 июн 2022

В Москве дорожных нарушителей будут выявлять велопатрули

В Москве дорожных нарушителей будут выявлять велопатрули

ЦОДД решил опробовать на практике новый способ слежения за городскими улицами. Если раньше за соблюдением ПДД наблюдали пешие и автомобильные патрули, то теперь к ним добавят и велосипедистов

«В часы пик именно специалист на велосипеде может быстрее передвигаться по центру Москвы и приходить на помощь тем, кто ее ждёт. В прошлом сезоне сотрудники разобрали 17 ДТП в центре города, сообщили о 5 тыс. неисправных светофорах и знаках, обнаружили около 500 водителей, которые припарковались на велодорожках и тротуарах. Если вам нужна помощь — обращайтесь к велопатрулю, независимо от того, пешеход вы, велосипедист или едете за рулем», — рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Надо сказать, что велосипедисты будут следить и за объектами дорожной инфраструктуры и оперативно сообщать, например, о неработающих светофорах. Сотрудники велопатруля имеют при себе бланки европротокола, аптечку, воду и огнетушитель, так что в критических ситуациях они смогут оказать и первую помощь пешеходам.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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