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26 июл 2019

В ОАЭ ищут автомобильного сталкера

В ОАЭ ищут автомобильного сталкера

Компания HushHush, которая занимается перепродажей дорогих суперкаров, ищет в команду скаута, который готов переехать в Дубай и заняться поиском брошенных автомобилей. Платить обещают 30 тысяч фунтов стерлингов в год плюс выплачивать комиссионные и покрывать транспортные расходы.

Для тех кто в танке- известно, что концентрация спортивных машин в ОАЭ превышает все допустимые пределы, однако, не всем известно, что в стране очень много и брошенных автомобилей, бывшие владельцы которых спешно покинули страну из-за банкротства или огромных долгов. Именно эти автомобили и предстоит разыскивать будущему сотруднику HushHush и выкупать их до того, как их конфискуют власти.

Можно сказать, что людям предлогается работа мечты ибо успешному кандидату обещают платить 30 000 фунтов в год (около 2,5 миллиона рублей), выплачивать суточные, размер которых не сообщается, а также покрывать транспортные расходы. Кроме того работник будет получать и процент с продаж

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